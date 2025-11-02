В Доброграде хотят построить аквапарк на термальном источнике. Об этом сообщила министр туризма и предпринимательства Владимирской области Юлия Бояркина. Строительство гостиниц и

В Доброграде хотят построить аквапарк на термальном источнике. Об этом сообщила министр туризма и предпринимательства Владимирской области Юлия Бояркина. Строительство гостиниц и развлекательных парков в рамках льготного кредитования довольно популярное направление у местных предпринимателей. Один из проектов — строительство четырехзвездочного отеля во Владимире. Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области Остальные 2 проекта это