В попытке помочь подруге женщина хотела дать взятку начальнику ОЭБ и ПК.

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, в апреле 2024 года была проведена проверка магазина в городе Курлово. В ходе мероприятия были выявлены нарушения в связи с нелегальной реализацией алкогольной продукции.Осуждённая, являясь подругой владелицы магазина, хотела помочь той избежать административной ответственности. В салоне служебной машины женщина попыталась передать 100 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК в качестве взятки, положив деньги на панель возле коробки передач.Сотрудник органов отказался от денег и сообщил о случившемся. Суд приговорил женщину к двум годам условно и трём годам испытательного срока. Также осуждённая должна будет оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.