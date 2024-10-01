По предварительной информации, он не справился с управлением.

45-летний водитель погиб в ДТП под Муромом Владимирской области. Смертельная авария произошла около 1:30 ночи 30 сентября на 7-ом километре автодороги Муром-Коржавино-Папулино-Меленки. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Мужчина ехал за рулем машины марки Форд. По предварительной информации, он не справился с управлением, слетев в кювет, где машина опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.Напомним, ранее мы писали, что