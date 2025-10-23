Как-то Она сказала ему, что ей скучно.
""Заведи собаку!"" - ответил Он. Она - ""Но у нас уже есть одна! А если еще посчитать имэйлы, то у нас целое стадо собак, но мне сегодня скучно!""
Он: ""Хорошо"". Прошло минут 15.
Она: ""Ну и что?! Что?!""
Он: ""Милая, я сегодня не приду ночевать. Поеду к другу, у него там славная компания собирается. А завтра я сразу от него поеду на работу и, может быть, опять не приду ночевать, потому что мы будем отмечать др сослуживца, за городом на его даче, где я, возможно, проведу все выходные""
Она: ""Ты что?? А я??!!! А как же я??!!""
Он: ""Ну, а ты дома...Извини...""
Она начала метать молнии и кричать, что прямо сейчас соберет вещи и уйдет к маме. Говорила, что ей не нужен Он_неночующий -дома. Спрашивала, как зовут этого его
еще анекдот!