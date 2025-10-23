Андрей Колгашкин избран главой Судогодского муниципального округа. Он был временно исполняющим обязанности главы с 23 сентября 2025 года. Об этом сообщили в правительстве области. В феврале 2025

Андрей Колгашкин избран главой Судогодского муниципального округа. Он был временно исполняющим обязанности главы с 23 сентября 2025 года. Об этом сообщили в правительстве области. В феврале 2025 года Андрей Колгашкин стал главой администрации Судогодского района. Ранее он работал в мэрии Владимира, областной администрации, ЗАО «Радугаэнерго» и возглавлял закрытое административно-территориальное образование город Радужный. Сейчас Андрей Валерьевич