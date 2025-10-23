Во Владимире суд признал виновным бывшего замначальника регионального управления Росгвардии в превышении должностных полномочий и участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Во Владимире суд признал виновным бывшего замначальника регионального управления Росгвардии в превышении должностных полномочий и участии в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии и штрафа. Об этом сообщили в региональном СК. Бывший руководитель центра лицензионно-разрешительной работы организовал частный учебный центр, который контролировала его супруга. Через него он заставлял сотрудников охранных