24 октября во Владимире начнётся 27-й фестиваль спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь 2025». В соревнованиях примут участие более 650 спортсменов из 30 регионов. Об этом сообщили

24 октября во Владимире начнётся 27-й фестиваль спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь 2025». В соревнованиях примут участие более 650 спортсменов из 30 регионов. Об этом сообщили в облправительстве. Фестиваль пройдёт в парке «Дружба» и соберёт ориентировщиков разных уровней — от новичков до ветеранов. Участники будут соревноваться в форматах «ночной кросс-спринт», «кросс-классика» и «кросс-многодневный». Особенностью мероприятия является