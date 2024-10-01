Работы проводились ночью, чтобы избежать автомобильных пробок.

В городе Владимире специалисты муниципального Центра управления городскими дорогами завершили работы по нанесению дорожной разметки на отремонтированный мост через реку Клязьма. Работы проводились ночью, чтобы избежать автомобильных пробок. Об этом сообщили в МКУ «Центр управления городскими дорогами».Изношенное асфальтовое покрытие моста было заменено всего за 10 дней, несмотря на прогноз ремонта в полтора месяца. Работы обошлись в 26,8 миллиона рублей. Следующий этап - замена перил моста, запланированная к завершению в декабре 2024 года.Напомним, ранее мы писали, что