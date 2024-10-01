В следующий понедельник, 7 октября, во Владимире включат отопление. Соответствующее постановление подписал мэр города сегодня, 1 октября. Из пресс-релиза мэрии Владимира Теплоснабжающие

В следующий понедельник, 7 октября, во Владимире включат отопление. Соответствующее постановление подписал мэр города сегодня, 1 октября. Из пресс-релиза мэрии Владимира Теплоснабжающие организации разместят графики очерёдности включения систем отопления на своих ресурсах. В этом году благодаря теплой осени отопление появится чуть позднее, чем в прошлом. В том году батареи в домах владимирцев стали теплыми уже