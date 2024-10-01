Вся акватория озера Грибовское (площадь 14,5 гектаров) в деревне Грибово использовалась для рыбоводских целей, несмотря на то, что с 2014 года водоем признан источником противопожарного

Вся акватория озера Грибовское (площадь 14,5 гектаров) в деревне Грибово использовалась для рыбоводских целей, несмотря на то, что с 2014 года водоем признан источником противопожарного водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Озером могут пользоваться только пожарные для тушения возгораний. Но выяснилось, что с 2017 года там разводят рыбу. Для этого ИП Зуев (имя