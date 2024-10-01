В грядущую среду, 2 октября, во всех регионах страны заревут сирены. Это произойдет в рамках проверочных мероприятий систем оповещения населения. Владимирская область исключением не станет.

В грядущую среду, 2 октября, во всех регионах страны заревут сирены. Это произойдет в рамках проверочных мероприятий систем оповещения населения. Владимирская область исключением не станет. В пресс-службе МЧС сообщили, что проверка продлится с 10:00 до 11:00. Жители населенных пунктов услышат сирены и голосовое сообщение. Никаких действий предпринимать не нужно. Следующая проверка состоится в первую среду