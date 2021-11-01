К тушению привлекались 5 единиц техники, а также 10 человек личного состава.

В 15-12 В ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В деревне Долбино Гусь-Хрустального района загорелся частный дом.Из-за позднего вызова пожарной охраны, по прибытии подразделений наблюдалось открытое горение частного дома с хозяйственной постройкой. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Во время возгорания пострадала женщина 1954 года рождения.К тушению привлекались 5 единиц техники, а также 10 человек личного состава.Дознаватели МЧС выясняют причину случившегося.