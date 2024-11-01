Сегодняшнее утро началось у владимирцев с первого снега. Температура воздуха – от 0 до 2 градусов, поэтому осадки мокрые и быстро тают. С раннего утра коммунальные службы Владимира вышли на

Сегодняшнее утро началось у владимирцев с первого снега. Температура воздуха – от 0 до 2 градусов, поэтому осадки мокрые и быстро тают. С раннего утра коммунальные службы Владимира вышли на уборку снега, сообщили в мэрии. Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» провели антигололедную обработку опасных участков: мостов, подъемов и спусков. Далеко не все автомобилисты сменили резину,