Мусор привезли из школы соседнего района.

В Камешковском районе Владимирской области недалеко от посёлка имени Карла Маркса нашли свалку строительного мусора. Об этом рассказала администрация района.На место происшествия выехали представители местных властей, лесничества, полиции и природоохранной прокуратуры. Оказалось, что мусор привезли из школы соседнего района. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут выявлены ответственные лица, которые понесут наказание и займутся уборкой мусора.Напомним, ранее мы писали, что