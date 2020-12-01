В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Днем 21 ноября сотрудники отдельной роды ДПС ГИБДД МО МВД России «Ковровский» на улице Комсомольской районного центра остановили автомобиль «ВАЗ-2112». Находившийся за рулем 37-летний местный житель предоставил для проверки водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнения у инспекторов. Документ был изъят и направлен на исследование.Заключением подтверждено, что изъятое удостоверение изготовлено не по технологии, применяемой для документов данного вида и является поддельным.В дальнейшем было установлено, что водитель, не имевший права управления транспортом, но обладающий навыками вождения, приобрел документ через Интернет.В настоящее время в отношении подозреваемого в использовании заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.