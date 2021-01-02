Во Владимирской области обновили базу данных редких и охраняемых видов региональной Красной книги.

Во Владимирской области обновили базу данных редких и охраняемых видов региональной Красной книги. По информации администрации Владимирской области, на территории региона выявлены новые редкие разновидности животных и растений.— 26 видов растений (например, Шлемник копьелистный, Песчанка скальная, Неотианта клабучковая, Пыльцеголовник красный и др.)— четыре вида грибов (например, Ежовик каралловидный, Спарасис курчавый, Паутинник фиолетовый и др).— 25 видов животных (например, Аист жерный, аист белый, Фифи, Скопа (на гнезде), Клинтух и др).В течение года за флорой и фауной наблюдали при помощи фото-видеоловушек и квадрокоптеров. Биологи обнаружили европейского зубра, бурого медведя, рысь, серого журавля, серую цаплю, лосей, волков, кабанов, лисиц, барсуков, енотовидных собак и зайца-беляка.