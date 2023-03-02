Житель Владимирской области зарезал соседа, обругавшего его мать По версии следствия, 28 февраля...

Житель Владимирской области зарезал соседа, обругавшего его матьПо версии следствия, 28 февраля 2023 года в Кольчугинском районе сосед в ходе распития спиртного неумышленно оскорбил мать обвиняемого, которая недавно умерла. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес товарищу один удар ножом в грудную клетку.От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.