В проектную документацию были включены разделы об обеспечении сохранности всех обнаруженных объектов.

Во Владимирской области при подготовке к строительству платной автомагистрали М-12 «Москва - Казань» пройдут археологические исследования на 12 памятниках Средневековья и поселений датированных эпохой до нашей эры. Общая площадь раскопок в 2021 году составит 11 гектаров. Об этом наши коллеги из "Зебра ТВ".Археологическая разведка местности производилась сотрудниками Института археологии РАН. В полосе отвода М-12 оказались памятники, расположенные в Муромском, Собинском, Судогодском, Селивановском и Гусь-Хрустальном районах.В списке – поселения, датированные вторым тысячелетием до нашей эры, шестым веком н.э., XI-XIII веками, а также позднего Средневековья.В проектную документацию были включены разделы об обеспечении сохранности всех обнаруженных объектов. Чтобы исключить нежелательное постороннее вмешательство наименования уникальных находок пока не разглашаются.