В одну из больниц Санкт-Петербурга в состоянии средней тяжести был доставлен трехлетний ребенок. В частности, у него оказался сломан нос. Мальчика избила собственна мать, передает . ..

В одну из больниц Санкт-Петербурга в состоянии средней тяжести был доставлен трехлетний ребенок. В частности, у него оказался сломан нос. Мальчика избила собственна мать, передает . Подозреваемую доставили в психиатрическую лечебницу.