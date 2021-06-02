Школу в поселении Сосенское построят до 2025 года.

Школу в поселении Сосенское построят до 2025 года.В 2012 году к Москве присоединили новые территории в юго-западном направлении, которые раньше входили в состав области. Их общая площадь составила 148 тысяч гектаров. Столица увеличилась в два с половиной раза.Чем больше появляется жилых районов, тем больше местные жители нуждаются в новых школах, поликлиниках и детсадах. К сожалению, далеко не всегда социальные объекты поспевают за строительством жилья.Это одна из самых актуальных проблем Московской области: дома построены, а социальные объекты только на подходе. Об огромных очередях в школы и поликлиники наслышаны даже те, кто живет в других регионах.Москва действует на опережение. Власти не ждут, когда в поликлиниках, школах и детских садах образуется нехватка мест. В столице стараются максимально удовлетворить потребности жителей новых районов на присоединенных территориях.Например, в поселении Сосенское в составе жилого комплекса "Саларьево Парк" начали строить школу на 1150 мест. Образовательное учреждение смогут посещать как новоселы микрорайона, так и жители близлежащих деревень и поселков Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).Здание строят в форме буквы "П". Здесь будет 46 классов. Помимо помещений для начальной и старшей школы, здесь появятся зоны свободного творчества, классы изучения технологий, залы для спорта, столовая и многое другое.Прилегающая территория будет очень красивой. Рядом со школой оборудуют площадки для уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. Для того, чтобы дети безопасно добирались до образовательного учреждения, сделают пешеходные дорожки. Маломобильные ученики смогут беспрепятственно передвигаться по территории.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что комитет уделяет особое внимание качеству работ на таких объектах. Проверять строительство школы в Сосенском будут специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Школу планируется построить до 31 августа 2025 года.