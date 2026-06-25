Ориентировщики Владимирской области стали призерами Всероссийских соревнований «Камни Карельского перешейка»

Спортсмены Владимирской области успешно выступили на масштабном турнире «Камни Карельского перешейка», который прошел в Ленинградской области. Состязания объединили более 3,5 тысяч участников из 45 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены боролись за медали в 5 сложных дисциплинах, включая классические дистанции, лонги и лесной спринт.По результатам забегов владимирская сборная завоевала 15 наград: 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Лидером команды стала Вероника Калинина, выигравшая 4 золота и серебро. Также высокие результаты показали Марк Тутынин, Елизавета Маркова, Анастасия Рудная и Иван Платонов.С 2018 года спортивное ориентирование официально признано базовым видом спорта в регионе и активно поддерживается в рамках государственной программы «Спорт России».