Российские парламентарии во втором и третьем чтениях приняли закон «О потребительском кредите (займе)», который расширяет возможности получения ипотечных каникул для заемщиков с детьми.

Российские парламентарии во втором и третьем чтениях приняли закон «О потребительском кредите (займе)», который расширяет возможности получения ипотечных каникул для заемщиков с детьми. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Теперь при рождении или усыновлении второго или последующего ребёнка можно воспользоваться ипотечными каникулами на срок до полутора лет.Чтобы сохранить баланс интересов заёмщиков и банка, в первые шесть месяцев каникул проценты на остаток долга по ипотеке начисляться не будут. С седьмого месяца и до конца срока проценты на остаток долга станут начисляться в указанном в договоре размере, причём оплатить их нужно будет сразу после окончания ипотечных каникул.«Этот закон позволяет помочь семьям с детьми, если у них возникнут трудности с выплатой ипотеки. Сегодня многие семьи приобретают собственное жилье при помощи ипотечных кредитов. Эта помощь для семей с детьми будет ощутимой», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: