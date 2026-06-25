Особо отметили ансамбль «Владимирские рожечники» за сохранение уникальных традиций.
В здании Дома дружбы состоялась пресс-конференция, посвященная завершению двадцатого юбилейного тура фестиваля-марафона «Песни России». Данный проект стал одним из наиболее значимых культурных событий для всего Владимирского региона.
В обсуждении итогов приняли участие народная артистка Надежда Бабкина, министр культуры области Ольга Демина, глава города Сергей Волков, а также руководители и участники творческих коллективов. Особое внимание эксперты уделили уникальному ансамблю «Владимирские рожечники», чье искусство игры на пастушьем рожке официально внесено в реестр нематериального этнокультурного достояния страны.
Помимо серии концертов, программа фестиваля включала обширный образовательный блок. Под руководством Надежды Бабкиной и профессиональных артистов состоялись мастер-классы, на которых участники перенимали опыт народного вокала и сценического мастерства.
24 июня в 19:00 на Соборной площади состоялся финальный гала-концерт, который объединил на одной сцене как местные таланты, так и прославленные коллективы, включая фолк-группы и ансамбль «Донбасс».