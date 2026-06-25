Особо отметили ансамбль «Владимирские рожечники» за сохранение уникальных традиций.

В здании Дома дружбы состоялась пресс-конференция, посвященная завершению двадцатого юбилейного тура фестиваля-марафона «Песни России». Данный проект стал одним из наиболее значимых культурных событий для всего Владимирского региона.В обсуждении итогов приняли участие народная артистка Надежда Бабкина, министр культуры области Ольга Демина, глава города Сергей Волков, а также руководители и участники творческих коллективов. Особое внимание эксперты уделили уникальному ансамблю «Владимирские рожечники», чье искусство игры на пастушьем рожке официально внесено в реестр нематериального этнокультурного достояния страны.Помимо серии концертов, программа фестиваля включала обширный образовательный блок. Под руководством Надежды Бабкиной и профессиональных артистов состоялись мастер-классы, на которых участники перенимали опыт народного вокала и сценического мастерства.24 июня в 19:00 на Соборной площади состоялся финальный гала-концерт, который объединил на одной сцене как местные таланты, так и прославленные коллективы, включая фолк-группы и ансамбль «Донбасс».