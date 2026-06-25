Исковые требования прокурора были удовлетворены судом в полном объеме.

Прокуратура города Владимира провела проверку по жалобе местного жителя на нарушение прав ребенка в сфере здравоохранения. Было установлено, что годовалый малыш, согласно национальному календарю, должен был пройти вакцинацию препаратом «Пентаксим». Однако из-за временного отсутствия вакцины в государственной поликлинике необходимую процедуру вовремя выполнить не удалось.Опасаясь за здоровье сына, родители были вынуждены обратиться в частную клинику и оплатить вакцинацию из собственных средств. Прокурор города встал на защиту прав семьи и направил в суд иск о взыскании с медицинского учреждения понесенных расходов и компенсации морального вреда.Судебная инстанция полностью поддержала требования надзорного органа. На сегодняшний день законное решение исполнено: родителям ребенка в полном объеме вернули денежные средства, затраченные на платную медицинскую услугу.