Хвостов приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 30 млн рублей. Ленинский райсуд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора по строительству

Хвостов приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 30 млн рублей. Ленинский райсуд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Напомним, новый судебный процесс в отношении Хвостова начался в январе этого года. Экс-чиновник обвинялся в получении