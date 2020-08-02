Труппа и работники театра благодарят сочувствующих за отзывчивость, за солидарность, за неравнодушие, за широту сердца.

Труппа и работники театра благодарят сочувствующих за отзывчивость, за солидарность, за неравнодушие, за широту сердца.Напомним, что 29 июля в результате пожара серьезно пострадали внутренние помещения театрального здания.На сегодняшний день удалось собрать 669 тысяч 823 рубля.В социальных сетях театр публикует десятки имен жертвователей, а также будет сообщать как и на что направят собранные средства.Реквизиты для благотворителей:ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4ИНН 3327330997КПП 332701001р/с 40603810941000000002Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»г. ВладимирКорр. счет 30101810600000000772БИК 041708772Назначение платежа - Благотворительная помощь на восстановление Владимирского академического театра драмы. Театр просит жертвователей указывать свои имена и фамилии.Отметим, что сейчас театр продолжает работать и будет выступать на выездных площадках. Репетиции спектакля "Идиот" по роману Ф. М. Достоевского в постановке Петра Орлова уже проходят на площадке малой сцены.