В регионе на прошедшие сутки на 2 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

В регионе на прошедшие сутки на 2 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией8 случаев - в Ковровском районе,5 - в Гусь-Хрустальном районе ,4 - в Муромском районе,3 - во Владимире,2 - в Александровском районе,2 0 в Вязниковском районе,1 - в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5635 случаев заболевания965 - во Владимире,817 - в Гусь-Хрустальном районе,657 - в Петушинском районе,506 - в о. Муром,430 - в Александровском районе,465 - в Ковровском районе,309 - в Собинском районе,290 -. в Вязниковском районе,262 - в Юрьев-Польском районе,200 - в Кольчугинском районе,158 - в Судогодском районе,134 - в Киржачском районе,140 - в Меленковском районе,95 - в Суздальском районе,76 - в Камешковском районе,56 - в г. Радужном,38 - в Селивановском районе,37 - в Гороховецком районе.