В регионе на прошедшие сутки на 2 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
В регионе на прошедшие сутки на 2 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
8 случаев - в Ковровском районе,
5 - в Гусь-Хрустальном районе ,
4 - в Муромском районе,
3 - во Владимире,
2 - в Александровском районе,
2 0 в Вязниковском районе,
1 - в Киржачском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5635 случаев заболевания
965 - во Владимире,
817 - в Гусь-Хрустальном районе,
657 - в Петушинском районе,
506 - в о. Муром,
430 - в Александровском районе,
465 - в Ковровском районе,
309 - в Собинском районе,
290 -. в Вязниковском районе,
262 - в Юрьев-Польском районе,
200 - в Кольчугинском районе,
158 - в Судогодском районе,
134 - в Киржачском районе,
140 - в Меленковском районе,
95 - в Суздальском районе,
76 - в Камешковском районе,
56 - в г. Радужном,
38 - в Селивановском районе,
37 - в Гороховецком районе.