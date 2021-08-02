«Энергосбыт Волга» объявляет о старте конкурса «Самая мобильная деревня». Жители каждого сельского населённого пункта Владимирской области смогут оценить преимущества собственных онлайн-каналов компании (Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга») и побороться за ценные призы.

«Энергосбыт Волга» объявляет о старте конкурса «Самая мобильная деревня». Жители каждого сельского населённого пункта Владимирской области смогут оценить преимущества собственных онлайн-каналов компании (Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга») и побороться за ценные призы.Конкурс будет проводиться с 1 августа по 30 ноября 2021 года в два этапа. На первом этапе руководителям администраций сельских населённых пунктов необходимо подать заявку в адрес «Энергосбыт Волга» о намерении побороться за звание «Самой мобильной деревни» Владимирской области. Заявки будут приниматься до 31 августа.Во втором этапе для всех участников «Энергосбыт Волга» предоставит информационные материалы (памятки и листовки) с подробными и простыми шагами о том, как зарегистрироваться в личном кабинете или установить приложение на телефон. Также будет организована работа выездных мобильных офисов «Энергосбыт Волга», которые помимо помощи при регистрации ответят на интересующие жителей вопросы, связанные с начислением платы за электроснабжение, порядке получения субсидий, причинами и основаниями для выполнения перерасчёта, актуализации информации о количестве зарегистрированных и социальной норме потребления электроэнергии.Жители сельских населённых пунктов, которые наиболее активно будут подключаться к дистанционным сервисам «Энергосбыт Волга» с 1 сентября по 31 октября смогут побороться за звание «Самой мобильной деревни» и получить в качестве приза комплект для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Администрация сельского поселения сможет определить самое удобное для жителей место для установки оборудования.Победители конкурса будут определяться в 4 категориях:крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч человек);большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек);средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек);малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек).Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2021 года. С полными правилами проведения можно ознакомиться на сайте .«Энергосбыт Волга» постоянно развивает и совершенствует работу своих дистанционных сервисов. Большая часть наших клиентов – это жители сельской местности Владимирской области. Поэтому мы приняли решение провести конкурс «Самая мобильная деревня» и пригласить наших клиентов оценить преимущества Личного кабинета и мобильного приложения», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, платежам и отслеживать статистику по ним.«Энергосбыт Волга» желает удачи всем участникам конкурса «Самая мобильная деревня»!