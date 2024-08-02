Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова посетила квартиру сопровождаемого...

Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова посетила квартиру сопровождаемого проживания АРДИ "Свет"Этот уникальный опыт общественной организации стал альтернативой интернатам. Репортаж Александра Сыпченко.- Сколько Вы уже живете здесь? С января, да?!В гостях у жильцов квартиры постоянного сопровождаемого проживания- председатель областного парламента. Ольге Хохловой подопечные "Арди Свет" рассказывают: любят собирать паззлы, рисовать картины, слушать музыку. Здесь они учатся обычной жизни. Вопреки тяжелым медицинским диагнозам.Под присмотром наставников справляются с бытовыми сложностями, проходят социализацию. У каждого отдельная комната, есть большая кухня, гостиная, комната педагога. Общая площадь квартиры- больше 170 квадратных метров.После экскурсии по квартире гостей приглашают за стол. За чашкой чая с выпечкой, приготовленной своими руками, воспитанники АРДИ "Свет" делятся любимыми рецептами и рассказывают о новом месте проживания.АРДИ "СВЕТ" и Законодательное Собрание области- давние партнеры. В регионе уже действует ряд разработанных совместно законов, которые направлены на помощь инвалидам.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Забота очень важна для таких людей. Наша задача как законодателей поддерживать такую некоммерческую организацию, которая у нас есть. Она действительно лучшая. Тиражировать этот опыт.Любовь Кац предложила руководителю облпарламента Ольге Хохловой ряд новых законодательных инициатив. Прежде всего вопрос социализации детей-сирот, который можно решить при помощи таких учебных квартир с сопровождаемым проживанием. Ещё одна идея- индексировать выплаты опекунам недееспособных граждан по аналогии с индексациями выплат для приемных родителей и социальным помощникам инвалидов первой группы.Любовь Кац, председатель совета областной общественной организации АРДИ "Свет":- 20 лет как мы занимаемся этой темой и у нас уже работают семь учебных квартир дневного пребывания. Две квартиры в течении месяца, одна квартира в течении 2-х дней и две квартиры постоянного сопровождаемого проживания.Вопросы спикер облпарламента Ольга Хохлова пообещала изучить и рассмотреть вместе с коллегами рамках ближайших депутатских слушаний.Александр Сыпченко "Вести-Владимир"