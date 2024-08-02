Шестилетней Саше Сычуговой из Гусь-Хрустального требуется помощь В год ей поставили диагноз -...

Шестилетней Саше Сычуговой из Гусь-Хрустального требуется помощьВ год ей поставили диагноз - детский церебральный паралич. Помочь осуществить мечту девочке - вместе с "Русфондом"- может каждый зритель телеканала "Россия".Каждый шаг, пусть и с поддержкой мамы, для шестилетней Саши Сычуговой - уже маленькое, но достижение. Она любит играть в игрушки, петь песни, читает по слогам, пишет прописи, через год собирается в школу.Правда, пришлось рано повзрослеть. Девочка мужественно преодолевает болезнь - ДЦП предпоследней, 4 стадии.Говорит, сдаваться не намерена. И рассказывает о своей мечте.Александра Сычугова:- Научиться мне самой ходить. Я хочу сама ходить.Малышка появилась на свет раньше срока- на 32-ой неделе. Практически сразу после рождения попала в отделение патологии новорожденных.Любовь Арипова - мама Саши:- Через полтора месяца Сашеньку выписали домой. Конечно, нас предупредили, что могут быть осложнения, потому что у нее на узи головного мозга показывало кисточки, лейкомаляция, которая отвечает за двигательное развитие.Ребенок отставал в развитии: появилось сходящееся косоглазие, которое с каждым разом усиливалось, в полгода малышка начала держать голову, перевернулась в 2 года, сидит - с трудом.Любовь Арипова - мама Саши:- Она не может сама умыться. Покушать. Попить. Я ее кормлю из ложечки. Она может поесть огуречик сама,кое-как,кружочками там в ротик.В год ребенку поставили диагноз - детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития.С тех пор начался непростой путь: наблюдения у невролога и педиатра,массажи, курсы ЛФК и долгая реабилитация.В клинике имени академика Федорова ей устранили косоглазие, а в прошлом году благодаря Русфонду в столице провели нейрохирургическую операцию, удалив проблемные нервные корешки в спинном мозге, отвечающие за повышенный тонус мышц.Специалисты заметили улучшения. Говорят, останавливаться сейчас - нельзя.Любовь Арипова - мама Саши:- Ей хочется самой покушать. Ей хочется самой поиграть, ей хочется что-то взять. Она говорит, мама, мне не помогай, а у самой то у нее никак не получается.Каждое утро Саши начинается с зарядки. Вертикализатор учит правильно и прямо стоять. С помощью велосипеда - разрабатывает мышцы. Рядом с девочкой всегда- пушистый четвероногий друг, Бусинка.Домашние упражнения не заменят комплексной реабилитации, говорят врачи. Необходима терапия курсами- 5-6 раз в год. Семье это не по силам. На новый курс нужно собрать 241 тысячу рублей. Помочь Саше вместе с "Русфондом" можете и вы, зрители телеканала "Россия".Стоимость лечения - 241 023 рубля. Для помощи Саше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети" и любую сумму. Например, ДЕТИ 100.Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке куар-кода.Другие способы помощи - на сайте Русфонда.