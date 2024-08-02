В отношении жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело за причастность к контрабанде...

В отношении жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело за причастность к контрабанде стратегически важных товаровУправлением ФСБ России по Владимирской области и Владимирской таможней выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Суздальского района, причастного к контрабанде стратегически важных товаров (ресурсов) путем их недостоверного декларирования в крупном размере."Следствием установлено, что в 2021 году фигурант через аффилированную структуру заключил внешнеторговый контракт с одной из коммерческих компаний Республики Литва и на основании таможенной декларации направил в ее адрес через Государственную границу России пиломатериалов хвойных пород общей стоимостью более 520 000 рублей", - рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.При декларировании злоумышленник в качестве документа, подтверждающего законность перемещения товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза в Литву, предоставил сертификаты, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения древесины, планируемой к поставке в рамках внешнеэкономического контракта.В июле 2024 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов Владимирской таможней возбуждено уголовное дело.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky