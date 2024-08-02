Валидаторы нового образца: с какими трудностями сталкиваются пассажиры во владимирских...

"Валидаторы нового образца": с какими трудностями сталкиваются пассажиры во владимирских автобусах?В областном центре продолжают тестировать валидаторы нового образца. При этом наличная оплата все еще сохраняется - сделать это можно у водителя. С какими трудностями сталкиваются пассажиры? И как выявляют безбилетников? Расскажет Анастасия Сахарова.Этот звук теперь можно услышать в некоторых владимирских автобусах. Пока - в 19-ти. Но скоро в каждом появятся автоматизированные валидаторы.Анастасия Сахарова:- Для того, чтобы оплатить проезд, достаточно ОДНОГО касания картой. При этом не стоит ждать надписи "Проезд оплачен". На экране появится стрелочка и характерный звуковой сигнал. Эта комбинация означает, что проезд оплачен успешно.Процедура, казалось бы, бесхитростная. Но билетов новомодный валидатор не выдает, а добросовестные пассажиры прикладывают карту два, а то и три-четыре раза. Если такое произошло, то можно написать заявление во ВладимирПассажирТранс. А когда средств недостаточно или карта неисправна..- Звук немножечко другой.СМС об оплате, к слову, часто приходит через несколько часов. Но "зайцам" не получится обмануть систему. У контролеров есть специальные валидаторы.Дмитрий Кнутов, начальник отдела безопасности движения:- Контролер входит в салон, банковскую карту, которой вы оплачивали проезд, прикладываете к контрольному валидатору, и там будет всё видно. То есть проезд оплачен, либо нет.При этом наказание за безбилетный проезд формальное - сто рублей. Сейчас ведутся переговоры с полицией. Чтобы блюстители порядка сами выписывали административный штраф. При этом его сумма не увеличится, а вот время на оформление...- Скажем так, надеюсь, бюрократические проволочки научат граждан сознательности.Пока система тестовая. И должно пройти время, чтобы пассажиры привыкли к самообслуживанию.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"