За первые полгода своей работы Школы диабета посетили 4327 жителей Владимирской области.

В области функционирует 11 школ, из которых 5 предназначены для взрослых и 6 – для детей. За первые полгода своей работы Школы диабета посетили 4327 жителей Владимирской области. Занятия проводят опытные эндокринологи и медсестры, имеющие специальную подготовку.Пациентов распределяют по группам в зависимости от типа их заболевания, предоставляя не только теоретические знания, но и практические навыки. Например, показывают методы измерения уровня сахара в крови, использование глюкометров и шприц-ручек (в случае необходимости контроля уровня инсулина), а также рассказывают о сбалансированном питании при заболевании.Для записи в Школу диабета можно обратиться к терапевту или эндокринологу, следящему за состоянием здоровья пациента.Школы диабета для взрослых:- Александровская районная больница;- Городская клиническая больница №5 г. Владимира;- Гусь-Хрустальная центральная районная больница;- Ковровская городская больница №2.- Муромская центральная районная больница.Школы диабета для детей:- Александровская районная детская больница;- Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;- Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный;- Ковровская городская больница №2;- Муромская районная детская больница.- Областная детская клиническая больница.