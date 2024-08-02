За первые полгода своей работы Школы диабета посетили 4327 жителей Владимирской области.
В области функционирует 11 школ, из которых 5 предназначены для взрослых и 6 – для детей. За первые полгода своей работы Школы диабета посетили 4327 жителей Владимирской области. Занятия проводят опытные эндокринологи и медсестры, имеющие специальную подготовку.
Пациентов распределяют по группам в зависимости от типа их заболевания, предоставляя не только теоретические знания, но и практические навыки. Например, показывают методы измерения уровня сахара в крови, использование глюкометров и шприц-ручек (в случае необходимости контроля уровня инсулина), а также рассказывают о сбалансированном питании при заболевании.
Для записи в Школу диабета можно обратиться к терапевту или эндокринологу, следящему за состоянием здоровья пациента.
Школы диабета для взрослых:
- Александровская районная больница;
- Городская клиническая больница №5 г. Владимира;
- Гусь-Хрустальная центральная районная больница;
- Ковровская городская больница №2.
- Муромская центральная районная больница.
Школы диабета для детей:
- Александровская районная детская больница;
- Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;
- Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный;
- Ковровская городская больница №2;
- Муромская районная детская больница.
- Областная детская клиническая больница.