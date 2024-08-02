Выбрать ароматный чай и добавить в свой дом изюминку помогут в Торговых рядах. На первом этаже в магазине «Прованс», Вы найдете то, что сделает Ваш дом уникальным и стильным, от кухонных

Выбрать ароматный чай и добавить в свой дом изюминку помогут в Торговых рядах. На первом этаже в магазине «Прованс», Вы найдете то, что сделает Ваш дом уникальным и стильным, от кухонных приборов до искусственных цветов из Европы. Они, кстати, являются точными ботаническими копиями живых растений из разных уголков планеты. Опытные специалисты «Прованса» соберут декоративные букеты