К началу нового учебного года жители трёх городов Владимирской области получили особые подарки.

К началу нового учебного года жители трёх городов Владимирской области получили особые подарки. Об этом 1 сентября в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Так, в Коврове и Доброграде ко Дню знаний построили новые школы. А в Лакинске (исторически – Ундоле) реконструировали объект культурного наследия. Местные преподаватели оформили одну из стен городской художественной школы в память о великом полководце Александре Суворове.«Ундол был имением Александра Васильевича. В нём располагался штаб Владимирской дивизии, которой он командовал. Считается, что именно здесь Суворов завершил свою «Науку побеждать», - подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев.