Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства.

В Костерево (Петушинский район) стало на две спортивные площадки больше. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства.Эти многофункциональные площадки были созданы в рамках федеральной программы «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Теперь жители Костерево смогут наслаждаться играми в мини-футбол, волейбол, баскетбол и другими активными видами спорта на свежем воздухе.В 2024 году в рамках этой программы было открыто всего три спортивные площадки.