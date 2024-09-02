Звездные шефы «Первого канала» посетили областную столицу и угостили горожан своими блюдами. В рамках кулинарного шоу повара путешествуют по России, изучают местную кухню регионов, а затем

Звездные шефы «Первого канала» посетили областную столицу и угостили горожан своими блюдами. В рамках кулинарного шоу повара путешествуют по России, изучают местную кухню регионов, а затем создают на ее основе кулинарные шедевры. Далее их блюда оценивают местные жители. Именно они и определяют победителя. Съемки прошли на прошлой неделе. Кто приготовил самое вкусное блюдо и какое