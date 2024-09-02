Суд признал 37-летнего жителя Коврова виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершённом путём поджога.

Суд признал 37-летнего жителя Коврова виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершённом путём поджога. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Мужчина разошёлся со своей любовницей и решил ей отомстить. Ранним утром 15 апреля он вылил в салон её автомобиля «Киа» бутылку бензина и поджёг. Иномарка полностью выгорела. Кроме того, пламя серьёзно повредило соседний автомобиль.Суд приговорил жителя Коврова к 1 году и 3 месяцам заключения в колонии-поселении.«Однако в исправительное учреждение осуждённый пока не отправлен, поскольку в настоящее время он находится под стражей в связи с тем, что в отношении него в Ковровском городском суде находится на рассмотрении ещё одно уголовное дело по обвинению уже в более тяжком преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.