За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 13,9 процентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за

За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 13,9 процентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за медицинской помощью к врачам обратились 4 934 человека, во Владимире – 1 395. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах. В Центре гигиены и эпидемиологии проведено 303 исследования. Доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы. Случаи