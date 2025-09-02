Врачи Областной детской больницы г. Владимира отмечают, что в 90% случаев несовершеннолетние поступали в тяжелом состоянии. Суррогаты часто содержат опасные примеси и метанол. Их
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2025-za-leto-bolee-10-podrostkov-gospitalizirovali-v-oblastnuyu-detskuyu-bolnicu-s-otravleniem-alkogolem.html" target="_blank">За лето более 10 подростков госпитализировали в Областную детскую больницу с отравлением алкоголем</a> - Врачи Областной детской больницы г. Владимира отмечают, что в 90% случаев несовершеннолетние поступали в тяжелом состоянии. Суррогаты часто содержат опасные примеси и метанол. Их
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2025-za-leto-bolee-10-podrostkov-gospitalizirovali-v-oblastnuyu-detskuyu-bolnicu-s-otravleniem-alkogolem.html]За лето более 10 подростков госпитализировали в Областную детскую больницу с отравлением алкоголем[/url] - Врачи Областной детской больницы г. Владимира отмечают, что в 90% случаев несовершеннолетние поступали в тяжелом состоянии. Суррогаты часто содержат опасные примеси и метанол. Их