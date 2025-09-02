Врачи Областной детской больницы г. Владимира отмечают, что в 90% случаев несовершеннолетние поступали в тяжелом состоянии. Суррогаты часто содержат опасные примеси и метанол. Их

Врачи Областной детской больницы г. Владимира отмечают, что в 90% случаев несовершеннолетние поступали в тяжелом состоянии. Суррогаты часто содержат опасные примеси и метанол. Их употребление может привести не только к тяжелым отравлениям, но и к летальному исходу. Ежегодно в России регистрируются сотни случаев госпитализации детей с отравлением алкоголем, включая суррогаты. В 2024 году – около