Без дома, но с ипотекой: жителей региона обманул Владимирский строитель Прокуратура и полиция...

"Без дома, но с ипотекой": жителей региона обманул "Владимирский строитель"Прокуратура и полиция проводят проверку по заявлениям жителей региона, которых обманул "Владимирский строитель". Фирма взяла деньги за постройку индивидуальных домов, но у многих заказчиков выше фундамента дело не пошло. Что рассказывают клиенты и бывшие сотрудники компании? В материале Никиты Тарбеева.- Здесь у нас находится зона столовой, здесь гостиная зона ТВ, позади находится кухня…Престижная "выставка загородной жизни" в Московской области. Представитель компании "Владимирский строитель" приглашает посетителей в дом мечты: "интерьер, в котором нет ничего лишнего"- гласит рекламный буклет. Видео снято в середине июля.А это сентябрь, Камешковский район – дом, в котором совершенно точно нет ничего…- Здесь у нас должны были быть туалет, ванная, здесь - котельная, здесь - зона отдыха должна была быть. Здесь, получается, кухня.Программист из Камешково Илья Носов с супругой Натальей закончили проект дома своей мечты ровно год назад. Два этажа из керамического кирпича, двести квадратов. Работу фирма оценила в 15 миллионов. Взяли ипотеку. В апреле, получив задаток (больше половины суммы), "Владимирский строитель" приступил к работе. И, соорудив фундамент, как сквозь землю провалился.Илья Носов, владелец фундамента:- Написали нам отписку, что сейчас рабочих нет, давайте расторгать договор, нам прислали - давайте договоримся.Наталья Носова, владелица фундамента:- Возврат денежных средств в марте 2025 года. А нам уже осенью банку нужно предоставить зарегистрированный, с коммуникациями подключенными.Примерно такая же ситуация, как минимум, у двух десятков семей из Владимирской и Московской областей. Несостоявшиеся новоселы делают генуборку на голом фундаменте. Вместо дома - дорогущая бетонная песочница. В соцсетях - перекличка клиентов компании - выяснятся, что работы в настоящий момент ведутся лишь на одном объекте "Строителя".Наталья Носова, владелица фундамента:- Компания "Владимирский строитель" везде удалила объявления о наборе рабочих. То есть они нам пишут: “мы ищем качественные бригады”, но при этом вот сообщения с Авито. Они все объявления удалили.Удалилась компания и из сети, и из большого офиса на улице Мира. Три недели назад сюда въехали другие предприниматели, и визиту съемочной группы они не удивлены.Дмитрий:- Приходили раза три-четыре, общались, спрашивали. Кто-то хотел оставить заявление, жалобу. Три раза было за полторы недели. Приходят люди и понимают, что это явно не к нам.Владельцы строительной компании - братья Тимур и Ансар Исмихановы - на связь с клиентами больше не выходят. Нам удалось поговорить по телефону с одним из бывших сотрудников "Владимирского строителя".Эдуард, бывший прораб компании Владимирский строитель:- Честно сказать, это настоящая помойка. Поэтому я оттуда и ушел. Я долго не проработал. Они относятся и к заказчикам, и к работе совершенно безразлично, им наплевать, там чисто своя выгода - всё...Я не думаю, что они обанкротились или еще что-то. Это сделано преднамеренно. Я почему-то в этом уверен. У меня было от 10 до 15 объектов по области, но везде, во-первых, нет людей, которые работать готовы. Во вторых, они берут транш заказчика. А работу не начинают. Мне они сразу не понравились, и у меня у самого великое желание, чтобы их наказали просто и все...Прокуратура города Владимира в настоящий момент проводит проверку по заявлениям граждан - их уже больше десяти - и каждая семья отдала строительной компании от семи до десяти миллионов рублей.Дарья Зезина, помощник прокурора г.Владимира:- Во взаимодействии с органами полиции сейчас устанавливается местонахождение учредителей ООО "Владимирский строитель" для последующего опроса данных учредителей, также изучение финансового состояния организации. По результатам проверки, будет рассмотрен вопрос о направлении материалов в следственные органы.А клиенты "Владимирского строителя" надеются, что учредители все- таки найдутся и вернут им деньги.- Мы остались без дома, но зато с ипотекой!Никита Тарбеев, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.