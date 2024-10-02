Браво!: Владимирский русский оркестр отметил юбилей - 35 лет Браво, оркестр! Свой юбилей отметил...

"Браво!": Владимирский русский оркестр отметил юбилей - 35 летБраво, оркестр! Свой юбилей отметил уникальный коллектив Владимирской областной филармонии - Владимирский русский оркестр. Вместе с музыкантами руководитель оркестра - маэстро Анатолий Антонов - представил публике юбилейную программу. О музыке-судьбе, и коллективе-семье - Арина Бельчицкая.Ровно 35 лет он завоевывают сердца. Юбилей владимирский русский оркестр отметил в международный День музыки. Все эти годы за дирижёрским пультом - маэстро Анатолий Антонов. Основатель и художественный руководитель уникального коллектива горд, что все музыканты оркестра - владимирцы.Анатолий Антонов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств РФ, почетный гражданин Владимирской области:- Конечно, радостно, 35 - это особо. Когда меня спрашивают "А вот 50?" Нет, 50 это не та дата, потому что 50 лет когда отмечается, 100 лет, то уже тот, кто был в начале, - их же уже нет. А здесь тот случай, когда ребята с первого дня дожили, и это очень значимо.Владимирский русский оркестр по праву носит почетное звание особо ценного объекта культурного наследия области. Для каждого из музыкантов коллектив стал семьёй.Александра Якубович, солист оркестра:- У нас все очень дружные, позитивные, очень музыкальные, естественно, все. Так что у нас очень хорошая обстановка в оркестре и очень сплоченность большая.Немало семей сложилось и в самом оркестре. О них в Год семьи и год юбилея оркестра рассказали со сцены. 35 детей и 16 внуков, что называется, "общий семейный счёт". Игорь и Ольга Безотосные работают вместе практически с самого основания оркестра. Встретились в студенческие годы и поняли - их связывает не только музыка. 42 года совместной жизни, 2 дочери. Младшая Светлана выросла в оркестре. Сегодня она - ярчайшая звезда современной российской сцены. В юбилейном концерте с оркестром Светлана Безотосная выступила сольно.Музыкальная династия уже получает новое продолжение...Игорь и Ольга Безотосные, солисты оркестра:- Маленькие, да, они растут, но учатся уже. Старшая учится на флейте, средняя поступила в музыкальную школу на виолончель, а самая младшая пока думает, пока младшая, пока маленькая.Поздравления в адрес оркестра-юбиляра направило Правительство Владимирской области. С почётной миссией на сцене - заместитель губернатора области Владимир Куимов.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Позвольте от имени губернатора Владимирской области Александра Авдеева и от имени Правительства Владимирской области поблагодарить и поздравить благодарственным письмом коллектив оркестра русских народных инструментов нашего государственного учреждения, нашей Владимирской Филармонии.А это поздравление от хора Архиерейского собора Свято-Успенского собора под управлением регента Татьяны Оганян. За искусство особой духовной силы владимирский русский оркестр поблагодарил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Руководству филармонии, коллективу и маэстро Анатолию Антонову глава митрополии вручил епархиальные награды.- С 35-летием со дня образования, благословенная грамота преподается коллективу народному оркестру Владимирской областной филармонии под руководством Анатолия Ивановича Антонова!Созвездие самых ярких солистов, лучшие номера и та же - высочайшая планка музыкальной культуры. Владимирский русский оркестр верен своим главным правилам. И готов к новым ярким проектам и тысячам километров гастрольных дорог.Арина Бельчицкая, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».