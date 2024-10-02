Энергетики опубликовали график включения отопления в жилых домах города Владимира
Энергетики...
Энергетики опубликовали график включения отопления в жилых домах города Владимира
Энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» с 7 октября 2024 года начнут подачу теплового ресурса. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные объекты: дошкольные образовательные учреждения, школы, больницы.
Включение отопления в жилом фонде, административных зданиях и прочих потребителей тепловой энергии будет происходит согласно графика в течение 5 суток.
График включения систем отопления жилых зданий г. Владимира можно посмотреть на сайе: https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/news/single/item/s-sedmogo-oktjabrja-vo-vladimire-startuet-otopitelnyi/
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky