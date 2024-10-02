Энергетики Владимирской области приняли участие в донорской акции Сотрудники «Энергосбыт Волга»...

Энергетики Владимирской области приняли участие в донорской акцииСотрудники «Энергосбыт Волга» постоянно сдают кровь и её компоненты, некоторые даже входят в Федеральный регистр доноров костного мозга. Новая донорская акция прошла на базе Областной станции переливания крови во Владимире.Компанию на этот раз представляли четверо человек. Двое из них стали донорами впервые. Вместе наши сотрудники сдали около двух литров крови.- Мы давно стали постоянными участниками донорских акций. Впервые молодёжным активом организованно сдали кровь в 2020 году, с тех пор стараемся не пропускать коллективных выходов. Многие самостоятельно следят за «донорским светофором» и посещают Областную станцию переливания крови, когда требуется именно их группа крови, - рассказывает Вадим Волков, председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга».Процедура забора крови обычно занимает всего несколько минут. За раз берётся около 450 миллилитров. При этом всего одна донация может спасти жизнь троих человек!