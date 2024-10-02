Усадьба Воронцовых-Дашковых это объект культурного наследия федерального значения XVIII века.

Усадьбу Воронцовых-Дашковых восстановят во Владимирской области. Об этом стало известно 30 сентября в рамках рабочей поездки в Петушинский район главы региона Александра Авдеева. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках посещения обсуждались вопросы «реанимации» комплекса и его дальнейшего использования.Известно, что усадьба Воронцовых-Дашковых это объект культурного наследия федерального значения XVIII века. Площадь ее участка составляет около 90 тысяч квадратных метров. На территории расположены дворец, служебный корпус, парк, храм Андрея Первозванного, «Конный двор», «Жилой корпус», «Дом для прислуги», «Кузница усадьбы Воронцовых» и «Подстанция». В разное время усадьбу посещали Александр Суворов, Пётр Багратион, Александр Радищев, Александр Пушкин и другие именитые гости. За свою историю комплекс также успел побывать солдатским и офицерским госпиталем в 1812 году, санаторием в 1925 и с 1980 по 2012 годы детским областным пульмонологическим санаторием.Однако усадьба уже много лет не используется. Объект находится на охране, здесь проводят необходимое противоаварийные мероприятия. Для восстановления усадьбе нужен инвестор. Губернатор Александр Авдеев отметил, что необходимо адаптировать исторические здания под что-то, что можно использовать в современных условиях. В первую очередь обновление коснется паркового хозяйства. Как только объект станет более привлекательным, то начнется прорабатываться вопрос о поиске инвестора и внутренней реконструкции. Правительство региона проводит работы планово.Напомним, ранее мы писали, что .