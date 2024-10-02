Обгон через сплошную стоил жизни сразу двух людей. Смертельная авария произошла 2 октября в Киржаче. 29-летний водитель проезжал по дороге недалеко от железнодорожного вокзала. По информации
Обгон через сплошную стоил жизни сразу двух людей. Смертельная авария произошла 2 октября в Киржаче. 29-летний водитель проезжал по дороге недалеко от железнодорожного вокзала. По информации областного ГАИ, ДТП случилось около 12:40. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГАИ области На 1-м километре автодороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево» 29-летний мужчина, управляя автомобилем Каи Е5