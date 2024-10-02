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<a href="https://33live.ru/novosti/02-10-2024-v-kirzhache-v-avarii-pogibli-dva-sotrudnika-administracii-rajona-posle-stolknoveniya-s-oporoj-estakady.html" target="_blank">В Киржаче в аварии погибли два сотрудника администрации района после столкновения с опорой эстакады</a> - Обгон через сплошную стоил жизни сразу двух людей. Смертельная авария произошла 2 октября в Киржаче. 29-летний водитель проезжал по дороге недалеко от железнодорожного вокзала. По информации