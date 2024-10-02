Двое молодых хулиганов (21 и 22 года) получили реальные сроки. Один из них проведет в колонии общего режима год, другой – два года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Об их

Двое молодых хулиганов (21 и 22 года) получили реальные сроки. Один из них проведет в колонии общего режима год, другой – два года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Об их преступлении мы рассказывали ранее. Оно было совершено в феврале. Пьяные парни попросили сигарету у проходящего мимо молодого человека. У того сигарет не нашлось. Тогда