В вечернем выпуске Вестей расскажем о главных событиях дня: начало - в 21:05
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[url=https://33live.ru/novosti/02-10-2024-v-vechernem-vypuske-vestej-rasskazhem-o-glavnyx-sobytiyax-dnya-nachalo-v-2105.html]В вечернем выпуске Вестей расскажем о главных событиях дня: начало - в 21:05[/url] - В вечернем выпуске Вестей расскажем о главных событиях дня: начало - в 21:05