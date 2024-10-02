Женщине не смогли подобрать подходящую форму для пребывания в местах заключения.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой из ИК-1. Об этом пишутКроме того, омбудсмен не знала о нахождении осужденной в колонии региона. Отметим, что Людмила Баязитова лишена свободы по обвинению в вымогательстве денежных средств. Помощь ей понадобилась из-за того, что женщине не смогли подобрать подходящую форму для пребывания в местах заключения. Она опасается, что это может повлиять на условия досрочного освобождения.Напомним, ранее мы писали, что