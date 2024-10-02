Мужчина брал с каждого нелегала по 300 рублей.

Жителя Киржача ожидает судебное разбирательство за фиктивную регистрацию 36 нелегальных мигрантов. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР и прокуратуры Владимирской области в среду, 2 октября.По версии следствия, 56-летний мужчина с апреля по июнь организовал незаконный бизнес. За регистрацию каждого мигранта в деревне Савельево он взимал 300 рублей. В итоге его доход составил 10 800 рублей.Правоохранительные органы выяснили все обстоятельства. Уголовное дело было открыто по статье 322.3 УК РФ, касающейся фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в России. Расследование завершено, и материалы дела переданы в суд. Владелец «резинового» жилья рискует получить до трех лет тюремного заключения.